Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что руководство США фактически заблокировало обнародование резолюции стран «Группы семи» с осуждением двойного ракетного удара российских войск по центру Сум 13 апреля, которую подготовила Канада.

СМИ отмечает, что без подписи Америки невозможно согласовать совместное заявление государств G7, пишет издание «НБН».

По словам собеседников журналистов, Белый дом заявил союзникам, что не может подписать документ, так как команда Трампа «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». В резолюции «Большой семерки» отмечается, что ракетная атака российских оккупантов на Сумы – доказательство стремления РФ продолжать войну.

Напомним, что американский лидер, комментируя двойной удар захватчиков по городу, назвал его «ужасной вещью» и «ошибкой россиян». Позже Трамп сообщил, что не будет после этой атаки вводить санкции против государства-террориста.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Америки «очень разочаровано» лидерами стран Европы.