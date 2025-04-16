28 февраля украинский лидер прибыл в США на встречу с американским президентом. В ходе общения с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора по поводу войны, после чего глава Украины досрочно покинул Белый дом.

Американское издание Politico пишет, что Трампа возмутила реакция европейских лидеров на инцидент и публичная поддержка Зеленского с их стороны, пишет «НБН».

Журналисты утверждают, что позиция Европы стала одним из факторов, который повлиял на решение президента США прекратить помощь Украине. Чиновникам Белого дома не понравилось то, как возникла «влюбленность» руководителей европейских государств в Зеленского.

Как сообщалось, по данным СМИ, Америка сорвала совместное заявление стран «большой семерки» с осуждением ракетного удара ВС РФ по Сумам 13 апреля. Журналисты выяснили, почему США отказываются подписывать соответствующий документ.