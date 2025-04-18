Глава Госдепа США заявил, что Америка может прекратить попытки выступить посредником в мирных переговорах по Украине, если не будет признаков того, что Киев и Москва могут достигнуть соглашения.

На слова Рубио отреагировали в Кремле, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер Путина считает, что «прогресс» в урегулировании войны связан с тем, что РФ якобы выполняла договоренности не наносить удары по украинским объектам энергетики. Песков отметил, что есть определенные наработки, но еще предстоит много сложных обсуждений.

Пресс-секретарь российского диктатора, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Москва до конца недели должна предоставить предложения по прекращению огня, сказал, что контакты идут «достаточно сложно».

В очередной раз чиновник заявил, что Кремль якобы стремится урегулировать «конфликт», но при этом намерен обеспечить свои интересы.

Напомним, как сообщали СМИ, американского президента возмутила поддержка Зеленского со стороны европейских лидеров после ссоры в Овальном кабинете в конце февраля.