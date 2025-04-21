Глава Белого дома 20 апреля в своей соцсети Truth Social написал, что он надеется на достижение Киевом и Москвой соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни. Спикер Путина ответил на заявление американского лидера, информирует издание «НБН».

Как сообщает российское пропагандистское агентство «ТАСС», пресс-секретарь кремлевского диктатора подтвердил, что Россия и Путин якобы по-прежнему открыты к поиску мирного урегулирования и для этого продолжают работу с представителями США.

Чиновник сказал, что не хочет давать какие-либо комментарии относительно временных рамок. По его словам, в Москве надеются, что контакты с Америкой дадут свои результаты.

Напомним, что на прошлой неделе глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Штаты могут выйти из мирных переговоров по завершению войны в Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению мира, что позже подтвердил Трамп.

После этого Путин предложил «пасхальное перемирие», которое было нарушено оккупантами. Британское СМИ заявило, что диктатор этой уловкой в очередной раз попытался разделить Запад.