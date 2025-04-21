Британское издание The Telegraph пишет, что «пасхальное перемирие» российского лидера в войне против Украины стало очередной циничной уловкой. Захватчики продолжили свои атаки, нарушив собственные обещания, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что некоторые в готовности главы Кремля прекратить ведение огня на Пасху увидели возможность достижения мирного соглашения с Москвой. Однако, на самом деле, Путин использовал «перемирие» для удержания президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров.

Глава Белого дома обещал закончить войну за один день или хотя бы до Пасхи, однако не выполнил этого. Поэтому американский лидер решил прекратить попытки договориться с РФ, если Москва продолжает стоять на своем. Поэтому кремлевский диктатор объявил о «пасхальном перемирии», чтобы обмануть президента США и отдалить его от Украины.

Некоторые оптимисты на Западе утверждают, что прекращения огня на Пасху удалось достичь благодаря дипломатии между администрацией Трампа и Кремлем.

СМИ отмечает, что ранее Путин отказывался от любых компромиссов, однако сейчас пошел на уступку Вашингтону, увидев угрозу выхода США из процесса. При этом, по словам журналистов, российский лидер не делает ничего, что не способствует расколу Запада и ослаблению поддержки Украины союзниками.

Напомним, американский конгрессмен резко высказался о российском «пасхальном перемирии».