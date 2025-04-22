Американское издание New York Post, ссылаясь на источник, заявило, что в Белом доме рассчитывают на то, что Киев «де-факто» может согласиться передать под контроль Москвы 20% украинской территории в рамках мирного соглашения с государством-террористом, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что условия потенциального перемирия пока не определили, однако собеседник из администрации Трампа рассказал, что они могут включать развертывание войск из Европы на территории Украины в случае завершения боевых действий.

Глава Белого дома 21 апреля заявил представителям СМИ, что в течение трех следующих дней он раскроет содержание своего мирного плана по войне в Украине. Трамп ожидает, что обе стороны отреагируют на его предложения после того, как он пригрозил выходом США из мирных переговоров.

Как сообщалось, у Путина отреагировали на слова американского лидера о мирном соглашении с Украиной на этой неделе.