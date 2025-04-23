Руководитель польского внешнеполитического ведомства убежден, что Китай может создать новую ценность в мировом порядке, если остановит войну РФ против Украины, для чего у Пекина есть средства.

По его словам, в КНР хотелось бы видеть посланника мира, а не «воина-волка», информирует издание «НБН» со ссылкой на PAP.

Дипломат отметил, что сотрудничество Китая с Российской Федерацией – тревожный факт. Министр убежден, что нельзя закрывать глаза на поведение государств, которые поддерживают вторжение в Украину и создают «ось хаоса».

Глава МИД напомнил, что Северная Корея передает Москве оружие и отправляет своих солдат, а Иран предоставляет стране-агрессору технологии для производства дронов-камикадзе «Шахед».

Накануне глава Украины Владимир Зеленский заявил, что на российских заводах по производству БПЛА работают граждане Китая. В МИД КНР назвали слова президента «необоснованными обвинениями» и «политическими манипуляциями».

Как сообщалось, СМИ раскрыли пункты плана президента США по мирному урегулированию, который Вашингтон предложил Киеву в Париже.