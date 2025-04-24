Накануне президент США пожаловался на то, что Владимир Зеленский «усложняет мирные переговоры» своими заявлениями о Крыме, утверждая, что Киев никогда не признает полуостров частью РФ.

По словам главы Белого дома, Украина якобы потеряла Крым еще 11 лет назад, когда «передала» его россиянам «без единого выстрела», информирует издание «НБН».

Как пишет российское пропагандистское агентство «Интерфакс», на заявление Трампа отреагировали в Москве. Спикер Путина сообщил, что слова американского лидера о полуострове «полностью совпадают» с позицией Кремля.

Также пресс-секретарь диктатора прокомментировал информацию в СМИ о возможном признании Штатами Крыма частью РФ. Чиновник отказался говорить об «утечках, связанных с предполагаемыми деталями» плана США по мирному урегулированию. Песков добавил, что в России ценят посреднические услуги Вашингтона.

Напомним, в МИД Польши рассказали, какая страна способна заставить РФ прекратить войну.