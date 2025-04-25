Российский Telegram-канал ASTRA в пятницу, 25 апреля, заявил, что в микрорайоне Авиаторов в городе Балашиха Московской области взорвался автомобиль. Припаркованная машина Volkswagen Golf выгорела полностью, информирует «НБН».

Фото – t.me/astrapress

Пропагандисты начали заявлять о взрыве газового баллона в авто, однако вскоре Telegram-канал BAZA сообщил о детонации самодельного взрывного устройства, состоящего из ВОГов – выстрелов для подствольных гранатометов.

Фото – t.me/mash

Российские СМИ утверждают, что в результате инцидента погиб экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

59-летний генерал-майор утром вышел из подъезда и прошел мимо транспортного средства. В этот момент СВУ сдетонировало, путинского военачальника отбросило взрывной волной.

Как сообщалось, в марте в оккупированном Скадовске подорвали авто с двумя офицерами ВС РФ, в ГУР МОУ раскрыли подробности.