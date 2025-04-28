Руководитель немецкого оборонного ведомства заявил, что Киев не должен соглашаться на предложение Вашингтона относительно больших территориальных уступок Москве в обмен на прекращение огня, информирует издание «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Глава Минобороны ФРГ считает, что Украине ради перемирия все же придется уступить РФ какую-то территорию, однако не в таких объемах, которые указаны в «мирном плане» Трампа. По его словам, Киев на такие результаты мог выйти самостоятельно год назад путем капитуляции.

Представитель Берлина заверил, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь, даже если США откажутся ее поддерживать.

Отметим, что ряд западных СМИ заявил, что американские власти предложили Киеву «мирный план», согласно которому он должен признать Крым и другие оккупированные Россией территории частью страны-агрессора.

Как сообщалось, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал РФ «вассалом Китая» и предложил Кремлю отдать Пекину Владивосток.