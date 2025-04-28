У руководителя внешнеполитического ведомства РФ поинтересовались, зачем российские оккупанты убивают мирных украинцев, когда Киев согласился на прекращение огня, сообщает «НБН» со ссылкой на CBS News.

Путинский дипломат соврал, что захватчики бьют исключительно по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными, «в отличие от режима Зеленского», и «имеют на это право».

У представителя Кремля спросили, является ли его заявление отказом на призыв главы Белого дома прекратить обстрелы Украины после массированного удара по Киеву или убийство мирных жителей «стоило» этой атаки.

В ответ на это министр сказал, что цель обстрела столицы «не была чем-то абсолютно гражданским», добавив, что ВС РФ продолжат бить по объектам, «которые используют ВСУ, наемники и инструкторы из других стран».

Напомним, в ночь на 24 апреля захватчики нанесли масштабный удар по украинской столице. Спикер Путина Дмитрий Песков цинично высказался об атаке на город.