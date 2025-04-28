В пресс-службе Кремля заявили, что диктатор, «исходя из гуманитарных соображений», объявил перемирие в честь 9 мая. Сообщается, что российские оккупанты якобы прекратят все боевые действия с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая и возобновят ведение огня с 00:00 в ночь с 10 на 11 мая.

В АП РФ призвали руководство Украины согласиться на временное перемирие, предупредив, что российские захватчики ответят на нарушение режима тишины украинской стороной, информирует издание «НБН».

У Путина в очередной раз заявили, что Кремль якобы готов к мирным переговорам без предварительных условий и конструктивному взаимодействию с иностранными партнерами, чтобы «устранить первопричины кризиса» в Украине.

Напомним, кремлевский диктатор объявлял перемирие на время празднования Пасхи, которое было нарушено российскими оккупантами. Военный эксперт Олег Жданов указал на политическую и военную цели этого «прекращения огня».