Харрис в ходе выступления на мероприятии в Сан-Франциско на честь 20-й годовщины основания организации Emerge America резко раскритиковала первые 100 дней президентства Трампа, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Журналисты оценивают ее выступление, как самое мощное после поражения на выборах. Эта речь ознаменовала возвращение бывшего вице-президента Штатов на политическую арену.

Харрис заявила, что американцы наблюдают полный отказ главы государства от самых высоких идеалов США, похвалив институты и лидеров, которые сопротивляются политике президента.

Также она обвинила Трампа в запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти. Политик обратила внимание на то, что не только страх является заразным, но и смелость, поэтому американцы должны организоваться и отстаивать свои ценности и права.

Как сообщалось, социологи выяснили, сколько жителей США считают Трампа опасным диктатором и считают, что его власть нужно ограничить.