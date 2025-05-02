Глава правительства Венгрии в интервью радио Kossuth в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС. Орбан пожаловался на то, что его страна потеряла миллиарды евро из-за полномасштабной войны. Политик считает, что этого бы не случилось, если бы выделенные Киеву средства остались в экономике организации.

По его словам, лидеры ЕС якобы «все еще хотят войны» и помогают Украине вопреки Америке, пишет издание «НБН» со ссылкой на Magyar Nemzet.

Премьер утверждает, что Евросоюз не сможет финансово поддерживать Киев без США и намерен взять большой кредит, который грозит долговой ямой для Европы. Представитель Будапешта считает, что деньги «вывозят в Украину на тачке», а их можно было бы «потратить дома».

Орбан рассказал, что есть государства, чьи большие компании работают на территории соседней страны, и значительная часть денег окажется в этих бизнесах. Глава правительства добавил, что если бы Будапешту было выгодно вступление Украины в ЕС, он бы поддержал это, однако за ее членство в организации «будет платить Венгрия».

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп готовит волну увольнений в Белом доме.