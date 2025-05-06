Глава внешнеполитического ведомства Литвы убежден, что шансы на плохой мир в Украине низки. По его словам, в кратковременный мир не верит ни Киев, ни Москва, ни Вашингтон.

Дипломат убежден, что сейчас нет плохого сценария мира, информирует издание «НБН» со ссылкой на LRT.

При этом министр предупредил, что имитация мира в Украине приведет к еще большим разрушениям и еще большей войне. Будрис также добавил, что посредничество Соединенных Штатов Америки в переговорах о завершении боевых действий показало малую вероятность мирного урегулирования с Кремлем.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп в рамках мирного урегулирования предлагает официально признать Крым частью РФ. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал намерения американского лидера, назвав такой шаг «бомбой замедленного действия».

Как сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС. По его словам, это якобы разрушит экономику его страны.