Чтобы минимизировать тревогу и легче пережить длительное отсутствие света, украинцам советуют подготовиться к блэкаутам. На сайте Минздрава опубликовали соответствующую инструкцию, информирует «НБН».

Врачи советуют в сезон длительных отключений электричества как можно дольше находиться на улице в течение светового дня, так вы сможете насытиться солнечным светом. Также важно днем в помещении не закрывать окна шторами.

Заранее запаситесь желтыми светодиодными фонарями или гирляндами, теплый свет поможет успокоиться и расслабиться, в отличие от холодного голубого света, который способен вызывать раздражение.

Во время отключений света лучше не сидеть в гаджетах, а слушать радио, подкасты или ASMR-видео. Поможет вернуть ощущение стабильности и уюта приготовление пищи. Также для уменьшения тревожности специалисты советуют украинцам укрываться тяжелым одеялом или несколькими пледами.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как украинцам бороться со стрессом во время войны.