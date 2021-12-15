Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, профессор перечислил симптомы, которые могут быть при заражении «Омикроном», и обратился к людям, которые наблюдают их у себя с призывом.

По данным профессора, большая часть симптомов, которые проявляются при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон», совпадают с симптомами, которые присутствуют при наличии у человека обычной простуды.

При этом Спектор призывает людей, которые наблюдают у себя такие симптомы, как боль в горле, насморк, головная боль, чихание и усталость – срочно пройти тестирование на инфекцию коронавируса COVID-19.

Цитата из заявления профессора:

«Такого рода вещи, как температура, кашель, потеря обоняния, в настоящее время составляют меньшинство симптомов, которые нам удается наблюдать».

В это же время он добавил, что большая часть заболевших новым штаммом «Омикрон» людей не испытывают уже всем хорошо известных симптомов, которые называют классическими – пропажа вкуса и обоняния.

Напомним, ранее мы уже писали о сроках продленного в Украине адаптивного карантина.