Специалист не советует гнаться за стерильностью на кухне, при этом чаще мыть и менять определенные предметы, которые являются рассадником для микробов, информирует «НБН» со ссылкой на портал «Бережи себе».

По словам эксперта, каждый день нужно менять кухонные полотенца, которые используются для вытирания не совсем чистых рук, продуктов, посуды, а также разливов. В результате эти изделия способствуют распространению болезнетворных микробов.

Ливинская отметила, что также идеальной средой для размножения бактерий являются влажные и пропитанные остатками еды кухонные губки. Эти предметы важно очень хорошо вымывать, высушивать и менять как минимум раз в неделю.

Микробиолог советует завести отдельные разделочные доски для мяса, рыбы и яиц, ведь на этих продуктах могут быть потенциально опасные бактерии. Также эти предметы кухонного обихода после использования нужно тщательно вымыть.

Специалист добавила, что в холодильнике микробы размножаются медленно, однако нередко там может появиться плесень. Чтобы продукты не портились, нужно в нем регулярно убирать и выбрасывать несвежие блюда.

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