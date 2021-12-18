Медицинская компания ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона представили результаты исследования признаков нового вида коронавирусной инфекции «Омикрон».

Ученые получили данные с помощью использования приложения, которое позволяет отслеживать симптомы инфекции, которые появляются у зараженных COVID-19 чаще всего, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Express.

Результаты исследования показали, что у половины инфицированных новым штаммом появился насморк, повысилась утомляемость, участилось дыхание. Также зараженные «Омикроном» страдали от головной боли и жаловались на першение в горле.

Нетипичным признаком заражения коронавирусом стала потеря аппетита, которая наблюдалась всего у нескольких инфицированных новым вариантом COVID-19.

Ранее стало известно, действительно ли второй по популярности в мире препарат для вакцинации от коронавируса Moderna может вызывать сердечные заболевания.