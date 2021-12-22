Об этом пишет «НБН» ссылаясь на журнал Евгения Комаровского.



Как отметил эксперт, под опасностью он имеет в виду обычную губку для мытья посуды. По его словам, одно из важных правил гигиены кухни — это не только чистые руки, но и своевременная замена губки для посуды:



«Одна из главных ошибок домохозяек на кухне связана с желанием сэкономить на губках и тряпочках. Опрос показал, что люди больше всего боятся микробов на крышках и сидениях в общественных унитазах. Но, как показало другое исследование, концентрация микробов на кухонной тряпочке в 100 раз выше, нежели на общественных унитазах».



Учитывая это, отметил Комаровский, губки и тряпочки надо менять регулярно. Но если вам не по карману частая смена тряпочек, нужно заниматься их стерилизацией:



«Возьмите эту тряпочку, положите её на тарелку и ставьте в микроволновую печь минимум на минуту. Таким образом вы простерилизуете источник микробов и снизите риски для здоровья».

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что делать, если после коронавируса долго не проходит кашель.