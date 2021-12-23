Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter ВОЗ.



Как и миллиардер Гейтс, глава ВОЗ Тедрос Аданом уверен, что именно следующий, 2022 год, подарит нам завершение пандемии COVID-19:



«Следующий 2022 год должен стать годом окончания пандемии. В то же время, с окончанием пандемии, он должен принести что-то другое — новую эру солидарности».



Как отметил Гендиректор ВОЗ, 2021 год подарил миру надежду, что пандемию можно побороть:



«В конце года всегда стоит оглянуться назад и посмотреть вперед. Позади мы увидим, что 2021 год подарил нам немало поводов для надежды. Эта надежда предстала в виде вакцин, которые, без сомнения, спасли тысячи жизней в этом году».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.