Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью замглавы Минздрава для «Укринформа«.



По словам чиновника, на сегодня основными заболевшими ковид-штаммом «Омикрон» являются именно те люди, которые не имеют прививки от коронавируса. В этом контексте, отметил Кузин, очень трудно дать точный прогноз, как «Омикрон» будет распространяться в Украине:



«Мы видим, что творится в Европе. В основном штамм «Омикрон» подхватывают те, кто не был привит вакциной против коронавируса. А потому дать определенный прогноз об «Омикроне» в Украине очень трудно. На сегодня мы можем ориентироваться лишь на результаты лабораторных исследований».



Стоит отметить, что по официальным данным в Украине выявлен лишь один случай заболевания «Омикроном». И то, мужчина, который подхватил новый штамм, уже выздоровел.



Всего, новый штамм, который впервые появился в конце ноября в ЮАР, уже зафиксирован более чем в 100 странах мира. В нескольких государствах «Омикрон» уже стал доминирующим и привел резкому всплеску зараженных.



За 23 декабря в мире выявили более миллиона новых заболевших коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Эксперты связывают такой рекордный прирост именно с «Омикроном».

Напомним, ранее мы писали, что эксерты НАН спрогнозировали, когда «Омикрон» начнет распростронятся по Украине.