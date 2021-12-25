Украинский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook рассказала украинцам об особенностях нового вида COVID-19 «Омикрон». В публикации медик акцентировала внимание на особенностях течения коронавируса, вызванного новым штаммом.

По словам врача, вариант «Омикрон» имеет некоторые особенности, которые выделяют его среди остальных видов коронавирусной инфекции, информирует «НБН».

Голубовская сообщила, что у зараженных штаммом «Омикрон» вначале наблюдается повышение температуры, которая может быть выше 39 градусов. При этом жар не вызывает у больного тяжелую дыхательную недостаточность.

Инфекционист утверждает, что инфицирование «Омикроном» грозит не только тем, кто не вакцинировался, но и людям, которые сделали полный курс прививок от COVID-19. Заразиться новым видом коронавируса могут люди с высокими титрами антител.

Врач объяснила, что из-за 30 мутаций в S-белке «Омикрон» быстро передается, вызывая быстрый рост заболеваемости коронавирусом. Она добавила, что у зараженных больных новым вариантом коронавируса намного больше вирусная нагрузка, чем у пациентов, инфицированных штаммом «Дельта». Однако это не означает, что болезнь во всех случаях будет протекать тяжелее.

Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в основном заражаются новым вариантом коронавируса те люди, которые не прошли курс вакцинации от COVID-19.