Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что уже в начале следующего года в Украину завезут таблетки от коронавируса Pfizer, если на это не повлияют различные факторы.

По словам замглавы Минздрава, он не знает, каким пациентам и при каких симптомах врачи будут назначать новый препарат, сообщает «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Кузин отметил, что сейчас важно изменить национальные протоколы прежде, чем выводить таблетки Pfizer на массовый рынок, после чего появятся инструкции по применению лекарства.

Известно, что новый препарат от коронавирусной инфекции будет стоить недешево – около 500 долларов. При этом применение дорогостоящего лекарства будет крайней мерой при возможности вакцинации от COVID-19.

Ранее Кузин рассказал о том, что украинские ученые начали разработку отечественной вакцины от коронавируса. Над созданием препарата трудятся сразу две команды специалистов, которые в конце этого года представят отчеты о работе.