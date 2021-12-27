Как информирует «НБН», кандидат медицинских наук Комаровский в эфире «Украина 24» отметил, что штамм коронавируса, пришедший в мир из Африки («Омикрон») заразит едва ли не каждого жителя нашей планеты. Более того, по словам эксперта, из-за высокой заразности этой инфекции людей не спасут никакие меры, направленные против эпидемии.

Цитата из заявления Комаровского:

«Если смотреть на уровень тяжести заболевания, а также количество госпитализаций, и число смертей, «Омикрон» точно не «Дельта», то есть он значительно уступает в этих вещах. Другими словами, он легче. Однако если посмотреть на степень заразности этим штаммом, то она в три-четыре раза выше, чем у Delta. Он, по своей заразности, приближается к кори. Уцелеть от Omicron буквально нереально. Нас не спасут ни маски, ни любые другие ограничения. Этот штамм коронавируса придет почти в каждую госоглотку».

Насколько известно, восемнадцатого декабря в Украине был зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон». Инфекцию выявили у человека, который вернулся в нашу страну из ОАЭ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что доктор Комаровский назвал самую опасную вещь на кухне.