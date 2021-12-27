Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter-аккаунт Антониу Гутерриша.



Как отметил Генсек Организации объединенных наций, на сегодня мир ещё борется с пандемией коронавируса… Но, в это же время, нам всем стоит готовится к другим пандемиям.



«Коронавирус станет не последней пандемией, с которой придется столкнуться нашей планете. И по мере того, как мы боремся с действующей пандемией, мы должны активно готовиться к новой».



#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021

Гутерриш напомнил, что 27 декабря мир отмечает Международный день противоэпидемической готовности. В этот день он просит всех уделить этому вопросу внимание и инвестиции, насколько он этого заслуживает.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.