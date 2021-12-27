Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter-аккаунт Антониу Гутерриша.
Как отметил Генсек Организации объединенных наций, на сегодня мир ещё борется с пандемией коронавируса… Но, в это же время, нам всем стоит готовится к другим пандемиям.
«Коронавирус станет не последней пандемией, с которой придется столкнуться нашей планете. И по мере того, как мы боремся с действующей пандемией, мы должны активно готовиться к новой».
Гутерриш напомнил, что 27 декабря мир отмечает Международный день противоэпидемической готовности. В этот день он просит всех уделить этому вопросу внимание и инвестиции, насколько он этого заслуживает.
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.
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