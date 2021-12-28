Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Список «красных» зон в Украине постепенно сокращается. Области одна за другой покидают зону самых строгих карантинных правил и переходят в зону, где действуют более мягкие правила.

По состоянию на 28 декабря в «красной» зоне карантина находятся только Запорожская и Волынская области. Но скоро в этом списке не останется ни одной области.

Согласно решению госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, вышеупомянутые области переходят в «желтую зону» карантина с 30 декабря.

Таким образом, новый 2022 год все регионы Украины встретят в зоне карантина, где действуют менее строгие правила – «желтой».

Стоить отметить, что в последнее время в Украине фиксируется снижение темпов прироста заболеваемостью коронавирусом. За прошедшие сутки в нашей стране зафиксировали более чем 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Однако, несмотря на то, что эта волна заболеваемости в Украине пошла на спад, медики заявляют, что не стоит расслабляться. Ведь странами активно распространяется новый вид коронавируса «Омикрон», который, в том числе, зафиксирован и в Украине. Эксперты заявляют, что «Омикрон» более заразный, чем его «предшественники».

Ранее мы писали, что еще две украинские области скоро могут выйти из «красной зоны» карантина.