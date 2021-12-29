Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заседание Кабинета министров от 29 декабря.



Так, по обещаниям Дениса Шмыгаля, переживать новые тотальные локдауны украинцам больше не придется. Даже в «красных» зонах бизнес сможет спокойно работать, при условии на 100% привитого персонала и посетителей:



«Благодаря кампании по COVID-вакцинации мы может отказаться от тотальных локдаунов. Все могут работать даже в «красных» зонах, если будет полностью вакцинированный персонал».



Стоит отметит, что за последние недели в Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась и 30 декабря из «красной» зоны выйдут последние две области — Волынская и Запорожская.

Напомним, ранее мы писали, в каких украинских городах выявили заболевших коронавирусом штамма «Омикрон».