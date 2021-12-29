Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Игоря Кузина.



Так, по информации чиновника Минздрава, по состоянию на 29 декабря в Украине зафиксировано шесть случаев коронавируса нового штамма «Омикрон». Пять из них — выявлены недавно:



«Штаммом «Омикрон» заболели два жителя Киева, два жителя Киевской области, а также один житель Днепра и один житель Львова», — рассказал Кузин.



Как уточнил главный санитарный врач Украины, трое зараженных вернулись с коронавирусом из других стран — ОАЭ, Польши и Германии:



«На сегодня мы проводим эпидемиологическое расследование новых случаев заболевания и проверяем людей, которые контактировали с заболевшими».



Кузин призвал украинцев придерживаться всех противоэпидемиологических мер, чтобы не заболеть:



носить маски

придерживаться социальной дистанции

регулярно дезинфицировать руки

Напомним, ранее мы писали, что заболевших коронавирусом штамма «Омикрон» выявили в Киеве.