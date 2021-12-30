Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Житомир online«.



Ещё два случая заболевания «Омикроном», помимо Львовской, Киевской и Днепропетровской областей, выявили в Житомирской области. По крайней мере, об этом 30 декабря сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.



Согласно информации, новый штамм COVID-19 был зафиксирован у двух женщин — одна жительница Житомира, а другая проживает в Бердичеве:



«Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у двух женщин. Одной 41 год, а второй 62 года. Обе не так давно вернулись в Украину из Италии».



Уточняется, что обе женщины не прививались от коронавируса:



«По возвращению в Украину женщины почувствовали себя плохо и обратились в медучреждение».

Напомним, ранее в Минздраве заявили о шести случаях «Омикрона» в Украине.