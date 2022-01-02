В Израиле всплеск заболеваемости новым видом COVID-19 «Омикрон», который ожидают в течение трех недель, может поспособствовать появлению группового иммунитета в обществе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Times of Israel.

Представитель израильского Министерства здравоохранения Нахман Эш сообщил, что показатели заболеваемости должны быть очень высокими, чтобы возник коллективный иммунитет.

В здравоохранительном ведомстве считают возможным появление группового иммунитета при вспышке коронавируса. При этом, в Минздраве отмечают, что они не хотят достичь массового эффекта естественного сопротивления COVID-19 за счет распространения инфекции. Руководство страны делает все возможное, чтобы коллективный иммунитет образовался в результате вакцинации против коронавируса.

Сейчас все больше израильтян получают положительный тест на ковид. Сегодня израильский премьер-министр Нафтали Беннетт сообщил, что количество инфицированных коронавирусом продолжит расти.

Он добавил, что руководство страны рассматривает варианты как снизить большие нагрузки в местах, где люди делают тесты и прививки от COVID-19.

Ранее британские ученые сообщили о нетипичном для коронавируса симптоме нового варианта «Омикрон».