Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию врача-педиатра в социальной сети Instagram, заявил, что если у человека наблюдаются признаки боли в горле, то ему как можно скорее лучше обратиться к врачу и получить консультацию.

Медик отмечает, что никто не отменял так называемого «правила первой чашки».

Цитата из поста Евгения Комаровского:

«В случае если у вас утром чувствуется боль в горле, и она не исчезает после первой чашки теплого напитка, то не откладывайте, а пойдите на прием к доктору».

Также ранее Евгений Комаровский озвучил весьма полезный совет, точнее ошибку, которую многие допускают при лечении инфекции коронавируса COVID-19. Согласно его словам, «бабушкины» методы при лечении «ковида» вовсе не эффективны. В частности, он говорил о том, что попарить ноги, намазать тело козьим жиром и прочее – это не поможет.