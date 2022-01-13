Об этой информации сообщили в «Одесса Новости», передает «НБН».

В самом начале он сослался на тревожную тенденцию с COVID-19. Доктор утверждает, что долгое пребывание в помещении, вечный страх пандемии и вероятные последствия перенесенной инфекции могут сильно навредить человеку.

«Затем еще к этому добавим особую модель в государстве. Она такая, чтобы у человека создавались проблемы с психикой. Фактически каждый украинец толком не знает, что у него будет завтра. О будущем вовсе стоит промолчать. Он прекрасно осознает, что всякая проблема со здоровьем является катастрофой. То же касается попыток связаться с правоохранителями или судами», — сказал Комаровский.

Потом он еще сослался на ситуацию с работой. Он утверждает, что работодатель может сделать со своим работником почти что угодно.

«В общем, украинцы у нас абсолютно незащищены. Про справедливость вообще уж молчим: нет медицины, образования, еще и по телевизору одна негативщина. Тут еще вот как получается: если тебе неприятен какой-то человек, ты можешь попросту от него уйти, а от государства уж никак. Ведь ты в нем живешь», — сказал затем Комаровский.

В конце он добавил, что все вышеупомянутое в совокупности буквально «бомбит» психику народа, и потому он рекомендует обращаться к специалистам, употреблять разные препараты, которые назначают доктора. В противном случае, как он утверждает, человек попросту может не выдержать и «сломаться».

Напомним, временем ранее сообщалось: в Украине ввели новые штрафы: эксперты рассказали, за что будут наказывать на приличные суммы.