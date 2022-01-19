Как информирует «НБН» со ссылкой на Instagram специалиста, Комаровский в очередной раз отметил, что при ОРВИ ни в коем случае нельзя назначать антибиотики. Кроме того, он подчеркнул, если на четвертый день заболевания отсутствуют улучшения, а температура тела на седьмой день болезни выше нормы, то в таком случае нужно срочно встретиться с лечащим врачом.

Он также добавил о лечении вирусных заболеваний антибиотиками:

«Ни одной вирусной болезни не существует, в протоколах лечения которой прописаны антибиотики. И если таки назначить антибактериальные препараты, то это не спасет от возникновения пневмонии. Но в таком случае воспаление возникнет от тех бактерий, которые уцелели после антибиотика, который был назначен».

Кроме того, немного ранее доктор Евгений Комаровский рассказывал о правиле первой чашки. По его словам, если утром у человека болит горло, и после первой чашки чая боль не исчезает, то в таком случае нужно незамедлительно бежать к врачу.