Об этом сообщает Science News, передает “НБН”.

История использования органов животных является долгой, непростой и даже трагичной.

Одна из самых громких и скандальных попыток пересадки сердца произошла еще в 1984 году, когда врачи из Медицинского центра Университета Лома Линди в Калифорнии вшили сердце бабуина в 2-х недельного ребенка, родившегося со смертельным диагнозом. Малышка прожила 21 день, оставив после себя след общественного удивления и споров. Некоторые специалисты по медицинской этике назвали операцию “зверским делом”. После этого внимание ученых сфокусировалось на свиньях.

Результаты стараний докторов не за горами, однако это очень деликатная и прихотливая тема. Сейчас основная проблема медиков в области ксенотрансплантации — отторжение донорского органа системами организма человека и неожиданная иммунная реакция на него. Она объясняется наличием особой молекулы в оболочке сердца свиней и характерных встроенных вирусов. Но эту проблему удалось решить с помощью генетической инженерии. В недавних экспериментах сердца и почки свиней успешно пересадили бабуинам, а в 2021 году была проведена серия экспериментов по пересадке почек человеку, при этом негативной иммунной реакции не наблюдалось.

Затем в историю медицины пришло неожиданное известие о Дэвиде Беннетте.

Прогнозировать будущее медицины сложно, но если Беннет продолжит преуспевать, вероятно, будут проведены такие же операции на остальных пациентах. Хирурги ожидают одобрения их запланированной серии операций и уже входят в историю, предполагая, что нашли безопасный способ трансплантации сердец.

Напомним, генная инженерия приоткрыла завесу загробной жизни.