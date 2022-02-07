Доктор Комаровский заверил, что без опасений в очередную волну заболеваемости нужно идти и делать прививки, как основные, так и бустерную дозу.

По словам медика, украинцев дезинформируют «вбросом» о том, что якобы вакцина создана для профилактики и ее нужно колоть не во время всплеска, а в начале заболеваемости, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Украина 24».

Врач напомнил, что именно прививки помогли остановить эпидемии полиомиелита и дифтерии в их самом разгаре. Он подчеркнул, что вакцинация необходима во время всплеска заболеваемости, поскольку она действительно дает защиту организму от вируса.

Комаровский утверждает, что даже одна доза препарата, полученная сегодня, повышает шансы человека на лучший прогноз в случае инфицирования коронавирусом, в частности перенести заболевание в легкой форме. Он добавил, что вакцина не помешает выработке антител против COVID-19.

Отметим, что Комаровский высказался и о принудительной вакцинации для украинских граждан. Комментируя решение австрийских властей сделать прививки от коронавируса обязательными для всех совершеннолетних граждан, врач объяснил, почему невозможен такой сценарий в Украине.