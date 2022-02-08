Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Доктор Евгений Комаровский рекомендует минимизировать употребления сахара. По его словам, исключить употребления этого продукта практические невозможно, ведь его добавляют в очень разные блюда и кулинарные изделия.

«Устранить полностью сахар очень сложно. Представляете, какое количество продуктов вообще вокруг, куда добавляется сахар. Вам очень много придется закрыть. Но то, что каждый из нас может минимизировать количество сахара – это очень важно… На сегодня самый сильный наркотик, каждый день сахар убивает больше людей, чем все алкоголи, никотины и наркотики вместе взяты», — заявил доктор.

Комаровский отметил, что чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению и сахарному диабету 2-го типа.

«Именно избыток сахара – это основа гипертонической болезни, ишемической болезни. Это огромное количество проблем. И даже коронавирус убивает, прежде всего, тех, у кого есть ожирение», — заявил известный врач.

Ранее Комаровский рассказал для кого «Омикрон» представляет серьезную угрозу.