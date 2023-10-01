О том, в чем особенности механизма, который предлагают одобрить вышеуказанным странам в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины для последующего снятия ограничений на ввоз агропродукции, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение директора «Всеукраинского аграрного форума» Марии Дидух, опубликованное в «Новини.LIVE».

Предполагается, что данный алгоритм лицензирования должен послужить толчком для возобновления экспортных потоков, однако не ранее, чем разработают соответствующую документацию.

Впрочем, уже сейчас известно, что в рамках такого лицензирования, украинским сельхозпроизводителям и трейдерам придется обращаться в Минэкономики с заявками на экспорт. В экономическом ведомстве должны будут одобрить данные заявки с представителями заинтересованных стран-потенциальных импортеров, после чего заявителям могут выдать, а могут и не выдать разрешение на экспорт определенных объемов конкретных сельхозкультур в отдельно взятое государство.

Единственный плюс такого нововведения — лицензии будут абсолютно бесплатными, но вывозить агропродукцию без их получения, увы, не дадут.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики назвали условие, при выполнении которого Украина отзовет иски из ВТО.