Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на эфир телеканала «Украина-24».

Доктор Евгений Комаровский рассказал, на что в первую очередь надо обращать внимание при выборе продуктов питания.

«Есть два правила, которые дадут ответ на вопрос: хороший этот продукт или нет», — заявил врач.

По словам Комаровского, в супермаркетах и магазинах надо обращать внимание на срок хранения продуктов.

«Чем больше срок хранения у того или иного продукта, тем он хуже. Выбирайте продукты с коротким сроком хранения», — посоветовал доктор.

Также, по словам педиатра, чем больше продукт обработан – тем он хуже.

«Все. Точка», — подытожил он.

Ранее доктор Комаровский напомнил о вредности сахара. Он призвал украинцев минимизировать употребление этого сладкого продукта.