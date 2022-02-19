Об этом сообщает Express, передает “НБН”.

Благодаря открытиям ученых, связь между раком и пищей становится все более очевидной.

Рак, который связан с питанием, обычно поражает органы, связанные с пищеварительным трактом. К основным диетическим виновникам обычно относятся обработанные и рафинированные продукты. Однако, как считает диетолог Джози Портер, некоторые другие виды пищи могут быть еще более опасными для здоровья.

Ими являются ферментированные продукты и напитки, которые производятся путем контролируемого роста микробов. Они могут быть полезными в правильном количестве, улучшая процессы ЖКТ, однако последние исследования заставляют в этом сомневаться. Множество продуктов, включая сыр, соевый соус и вино, требуют ферментации для производства. Однако эти процессы могут увеличить риск развития рака желудка.

Объясняется это тем, что в ферментированных продуктах происходят реакции, которые увеличивают количество соли и некоторых других химических веществ, а эпидемиологические исследования показали, что они повышают риск развития рака желудка. Всего 20 лишних грамм ферментированных продуктов ежедневно увеличивают вероятность болезни на 9 % .

Более того, некоторые исследования вызвали обеспокоенность по поводу соединения этилкарбамата, которое является побочным продуктом процесса ферментации. Его ученые стали считать канцерогенным.

Диетологи и онкологи советуют употреблять умеренное количество ферментированных и соленых продуктов, а также регулярно посещать врачей.

Недавно был составлен список мифов о лечении рака.