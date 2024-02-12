Врач развенчала популярный миф о том, что из-за длительного использования одной косметики кожа может к ней «адаптироваться». По ее словам, для профилактики менять уход не нужно.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на платформу «Бережи себе».

Дерматолог объяснила, что если то или иное средство для ухода за лицом не дает ожидаемого результата, это означает, что изменилось состояние кожи и ее потребности, что может быть связано с различными факторами – временем года, климатическими условиями, приемом препаратов или витаминов, гормональными изменениями, стрессом, возрастом.

Кочергина напомнила, что в холодное время года в связи с перепадами температур и отопительным сезоном кожу нужно больше увлажнять, в жару на лице может усилиться жирный блеск.

Также по словам специалиста, то или иное средство со временем может работать в поддержку результата. В начале использования косметики часто заметна разница между «до» и «после», однако со временем начинает казаться, что изменений нет из-за привыкания к отражению в зеркале.

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