Об этом сообщает “ТСН”, передает “НБН”.

Новый штамм коронавируса появился в ноябре 2021 года в Южно-Африканской Республике. Всего за несколько недель он накрыл волной США, Германию и другие страны. Известно, что хоть “Омикрон” более заразный, взрослые в большинстве переносят его без осложнений, чего нельзя сказать о детях.

Один из главных симптомов вируса у детей — высокая температура, сбить которую очень сложно в первые несколько дней заболевания.

К основным симптомам относят: резкое повышение температуры тела, насморк и “сухое” горло — ощущение сдавленности и раздражения на слизистой, часто из-за него дети отказываются есть.

Врачи также относят к симптомам нетипичную сыпь, которая хоть и появляется только у 15% среди заболевших, но является очень красноречивым симптомом.

Ранее министр здравоохранения Украины сообщил о датах снижения пика заболеваемости коронавирусом.