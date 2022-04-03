Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление МОЗ Украины.

Два самолета с медицинской помощью для Украины уже совершили посадку в Польше. Сейчас мы распределяем гуманитарный груз и будем доставлять наземными путями на нашу территорию. Часть груза уже находится в Украине

— сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

На этот раз мы получили от наших партнеров не только медикаменты, но и оборудование и автомобиль скорой помощи. Минздрав благодарит каждого друга Украины, который внес свой вклад в этот груз и помог в сложное время обеспечить нашу систему здравоохранения необходимыми средствами.

Гуманитарный груз состоит из медикаментов, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские больницы. Среди них: антибиотики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, хирургический шовный материал, турникеты для остановки кровотечения и медицинское оборудование. Кроме того, один из самолетов среди прочего доставил еще и автомобиль скорой медицинской помощи.

Гумпомощь для Украины была собрана больницами и благотворителями из разных штатов при поддержке Украинской медицинской ассоциации Северной Америки (UMANA).

Полученные лекарства, медицинские изделия и оборудование будут распределены между украинскими больницами, которые находятся рядом с зонами боевых действий и больше всего нуждаются в поддержке.

Также ранее мы писали о том, что российские военные разворовали гуманитарную помощь для Мариуполя