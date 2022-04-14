С приходом весны многие люди сталкиваются с поллинозом или сезонной аллергией, которая возникает как реакция организма на цветение или пыление растений и проявляется в виде аллергического конъюнктивита, информирует «НБН».

На своей Instagram-странице Руселевич рассказала, что делать, если нос, дыхательные пути и глаза подвержены появлению аллергической реакции. В период поллинации появляется жжение, зуд, припухлость век, текут слезы, которые идут в сочетании с симптоматикой носа.

Чтобы предотвратить появление аллергии, медик рекомендует надевать кепку и очки, а также стараться не трогать лицо руками, в частности не тереть глаза и нос.

Также при появлении конъюнктивита важно смывать аллерген специальными каплями для увлажнения слизистой глаз, созданными на основе гиалуроновой кислоты. Иногда нужно принять антигистаминное средство, чтобы убрать симптомы аллергии, однако такие лекарства должен назначить врач.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский высказался о вакцинации от коронавирусной инфекции при аллергии. Он объяснил, что обязательно нужно выяснить у медиков прежде, чем делать прививку от ковида.