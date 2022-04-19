Полезной информацией поделились в Instagram-блоге legal_insider, сообщает «НБН».
Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная на учет раньше, она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету Ведение беременности в амбулаторных условиях. В таком случае будущая мама может рассчитывать на бесплатное медицинское сопровождение.
Также беременная может получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, который заключил договор с Национальной службой здоровья Украины.
Если вы изменили место жительства, стоит обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677 и узнать, где находится ближайший роддом. Также стоит получить контакты местной теробороны, чтобы в случае начала родов во время комендантского часа, они могли доставить роженицу в больницу.
В бесплатные роды включено:
- медицинская помощь при родах;
- плановое или ургентное кесарево сечение;
- обезболивание;
- послеродовые процедуры и операции;
- наблюдение за состоянием роженицы;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- скрининг врожденных пороков сердца;
- прививка для новорожденных;
- питание в стационаре.
Если в больнице с вас требуют деньги, это повод обратиться в соответствующий орган — НСЗУ (по номеру 1677).
Что стоит иметь с собой женщине на родах:
- удостоверение личности;
- обменную карту;
- вещи для себя и ребенка на время пребывания в больнице.
Как получить выплаты по беременности и родам
Каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Порядок получения и размер этой помощи зависит от статуса женщины. В частности, есть особенности предоставления этой помощи:
- Работающим женщинам пособие должны выплатить по месту работы.
- Женщины-предпринимательницы имеют право обратиться непосредственно в органы Фонда соцстрахования.
- Женщинам, не застрахованным в системе соцстрахования, пособие выплачивается органами соцзащиты.
Напомним, ранее мы писали о том, как оформить больничный во время войны
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