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Полезной информацией поделились в Instagram-блоге legal_insider, сообщает «НБН».

Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная на учет раньше, она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету Ведение беременности в амбулаторных условиях. В таком случае будущая мама может рассчитывать на бесплатное медицинское сопровождение.

Также беременная может получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, который заключил договор с Национальной службой здоровья Украины.

Если вы изменили место жительства, стоит обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677 и узнать, где находится ближайший роддом. Также стоит получить контакты местной теробороны, чтобы в случае начала родов во время комендантского часа, они могли доставить роженицу в больницу.

В бесплатные роды включено:

медицинская помощь при родах;

плановое или ургентное кесарево сечение;

обезболивание;

послеродовые процедуры и операции;

наблюдение за состоянием роженицы;

лабораторные и инструментальные исследования;

скрининг врожденных пороков сердца;

прививка для новорожденных;

питание в стационаре.

Если в больнице с вас требуют деньги, это повод обратиться в соответствующий орган — НСЗУ (по номеру 1677).

Что стоит иметь с собой женщине на родах:

удостоверение личности;

обменную карту;

вещи для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Как получить выплаты по беременности и родам

Каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Порядок получения и размер этой помощи зависит от статуса женщины. В частности, есть особенности предоставления этой помощи:

Работающим женщинам пособие должны выплатить по месту работы.

Женщины-предпринимательницы имеют право обратиться непосредственно в органы Фонда соцстрахования.

Женщинам, не застрахованным в системе соцстрахования, пособие выплачивается органами соцзащиты.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить больничный во время войны