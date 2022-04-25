Об этом говорится в телеграмм-канале «Психологическая поддержка», сообщает «НБН».

По словам психотерапевта, существуют несколько простых техник, которые помогут в переживаниях и адаптации после кризисных и травматических событий, а также помогут развить резистентность – способность человека справиться со сложными жизненными событиями.

Дыхание

Дыхательные упражнения начинайте с выдоха, именно с выдоха. Можно сложить кулак в трубочку сделать протяжный глубокий выдох, затем обычный вдох, но не концентрируемся на вдохе. Повторите 2-3 раза.

Сделайте выдох, затем вдох на 3-4 секунды, задержка дыхания на 3-4 секунды и после выдох. Также повторите 2-3 раза.

Тело

Основной принцип работы с телом – расслабление через напряжение.

Можно взять палку, ремень или шарф и натянуть до максимального напряжения, после бросить его на пол и наблюдать, руки начнут подниматься сами.

Можно обнять себя и начать сжиматься к центру, напрягая все тело: лицо, плечи, руки, грудную клетку, живот, таз, ноги, – чтобы все тело было напряжено и сжато до максимума, потом с выдохом отпускаем.

Затем начинаем наоборот растягиваться: вытяните руки по диагонали с ногами, как «звезда» и тянитесь максимально за пальцами рук, за куполом, копчиком и ногами, растягивайтесь до предела, до напряжения, можно даже до дрожи. После — выдох и отпускаем.

Делаем «тряску»: руками, ногами, головой, всем телом, как собачка после купания или дождя встряхиваемся. И потом отпускаем и наблюдаем, что изменилось.

Отводим челюсть и находимся в таком состоянии около минуты, наблюдаем, какие места в теле расслабляются.

Ориентирование в пространстве

Осмотритесь, посмотрите на все стороны в пространстве: что вас окружает, есть ли стены, полки, пол, окно, или деревья, земля, небо и тому подобное?

Обратите внимание, что справа, что слева от вас и, например: найдите и назовите 5 крупных предметов.

Так мы помогаем своей нервной системе собирать информацию и немного снизить уровень тревоги.

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