Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Специалисты назвали даты магнитных бурь в мае. Как известно, магнитные колебания могут влиять на самочувствие, в первую очередь метеочувствительных людей и людей с хроническими заболеваниями.

Итак, первая магнитная буря в мае ожидается 2 и 3 числа. Она будет сильной интенсивности.

Затем магнитная буря средней интенсивности накроет Землю 7-8 мая. В середине мая, а именно 14 числа ожидается магнитная буря слабой интенсивности.

Однако уже через пару дней на смену слабой магнитной буре придет магнитная буря средней интенсивности – она накроет Землю 17-18 мая.

20-21 мая ожидаются магнитные бури красного уровня. А 26-27 – среднего уровня.

При этом медики предупреждают, что в дни повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия. Могут беспокоить головные боли, скачки давления, проблемы со сном, перепады настроения, обострения хронических заболеваний.

Рекомендуется спасть достаточное количество часов, отказаться от алкоголя и сигарет, кофе заменить зеленым чаем, избегать стрессов и гулять на свежем воздухе.

Ранее мы писали о магнитных бурях в мае.