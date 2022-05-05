На своей Instagram-странице психотерапевт опубликовал пост, в котором дал рекомендации по общению с родственниками и друзьями, которые находятся на оккупированных территориях, информирует «НБН».

Кузнецов объяснил, что нормально переживать такие эмоции, как неопределенность, тревога, отчаяние и бессилие, однако они отнимают наш ресурс и могут возникать при общении с близкими, которые сами нуждаются в утешении. По этой причине важно сначала стабилизировать свое состояние, после чего выходить с родными на связь.

По словам специалиста, главная задача для людей, которые оказались в оккупации – выжить, для этого им нужно не идти на поводу у эмоций, впадать в отчаяние, а действовать рационально, держаться в трезвом и собранном состоянии, если придется принимать быстрые решения.

Психотерапевт советует напоминать близким, что в Украине 40 миллионов, которые ежедневно работают на победу, а отчаяние и ненависть – не лучшие помощники в этом деле. Также важно оказывать родственникам и друзьям финансовую поддержку, чтобы они могли закрыть базовые расходы, поскольку неспособность обеспечить свои потребности также провоцируют тревогу, отчаяние, чтобы выбивает человека из колеи.

Чтобы сохранять контроль над реальностью, важно ввести в свою жизнь рутину и планирование. Выберите вместе с близкими время, когда вы свяжитесь друг с другом, чтобы чувствовать контроль над реальностью, а также старайтесь сохранять спокойствие во время беседы.

В разговоре старайтесь вытаскивать родных в «рациональное» состояние и не забудьте сами восстановиться после общения с близкими. Если необходимо, обсудите свои переживания с кем-нибудь.

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