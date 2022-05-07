В программе «Зірковий шлях» психолог Светлана Арефния дала украинцам рекомендации по общению с родственниками-россиянами, чтобы не навредить себе, информирует «НБН».

Эксперт объяснила, что если вы предприняли все возможное, чтобы показать родственникам из Российской Федерации реальную ситуацию в Украине, присылали им фото, видео, добавляли в группы и чаты, где сообщают правдивую информацию о войне, но они все еще не верят вам, прекратите на время с ними общение.

По мнению Арефнии, разрывать отношения раз и навсегда не обязательно, но важно оградить себя от токсичного и изнурительного общения. Донести свое решение родственникам в РФ можно решительно и без ругани. Стоит обратить внимание на то, что вы не можете найти общий язык и сообщить, что вы вынуждены прекратить общение до завершения войны.

Психолог отметила, что попытки что-либо доказать россиянам в этой ситуации будут провальными, а также спровоцируют конфликты и скандалы. Отказываясь общаться с такими людьми, вы передаете им ответственность за непринятие реального положения вещей и защищаете себя, сохраняя спокойствие и снижая уровень переживаний.

Отметим, что психотерапевт Роман Кузнецов дал рекомендации по общению с близкими людьми, которые находятся в оккупации. Эксперт рассказал, как помочь себе и правильно поддержать родных в такой ситуации.