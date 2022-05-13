Украинский диетолог Наталья Самойленко рассказала о правильном рационе во время войны. Эксперт утверждает, что полезные продукты могут помочь справиться с тревогой и повысить стрессоустойчивость, информирует «НБН» со ссылкой на ELLE.

Самойленко рекомендует употреблять немного белка на завтрак, который поможет дольше ощущать сытость и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Четвертая часть тарелки для первого приема пищи должны занимать на выбор яйца с желтком, белый сыр, жирная рыба или бобовые.

Диетолог рекомендует включать в ежедневный рацион сложные углеводы (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы), которые оказывают успокаивающее действие за счет увеличения количества серотонина в мозге.

Эксперт советует пить достаточное количество воды, а также избегать употребления спиртных напитков, так как алкоголь может вызвать бессонницу, нервозность и раздражение. Также откажитесь от кофеина, который стимулирует чрезмерное перевозбуждение. Лучше отдайте предпочтение теплым травяным напиткам, которые оказывают расслабляющий эффект.

Включите в меню продукты с содержанием магния, который участвует в регулировании выработке гормона стресса кортизола и способствует выработке дофамина.

По словам Самойленко, нужно питаться сбалансированно и выбирать здоровую пищу, что важно для физического и психологического здоровья. Также старайтесь не переедать. Отметим, что доктор Евгений Комаровский объяснил родителям, как уговорить ребенка поесть. Врач озвучил простые правила, которые помогут если малыш имеет плохой аппетит и отказывается кушать.